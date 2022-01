De nordiske landene fortsatt best i internasjonal korrupsjonsindeks

Av Kenneth Kandolf Haug

Til sammen er den globale gjennomsnittsscoren på Corruption Perceptions Index (CPI) uendret for tiende år på rad, med bare 43 av 100 mulige poeng, skriver Transparency International.

Indeksen måler hvor korrupt man regner et lands offentlige sektor for å være.

Norge øker sin poengsum fra 84 i 2020 til 85 i 2021. Tross fjerdeplassen, som vi deler med Singapore og Sverige, er vi bare tredje best i Norden. Danmark, Finland og New Zealand er på topp med 88 poeng. For Finland er dette en bedring på tre poeng. Island er dårligst av de nordiske landene på en 13. plass.

Korrupsjon henger sammen med menneskerettighetsbrudd

27 land registrerte sin laveste poengsum noensinne. Helt nederst finner man Sør-Sudan, etterfulgt av Syria, Somalia og Venezuela. Manglende tiltak mot korrupsjon kan knyttes tett sammen med forverrede forhold for demokrati og menneskerettigheter, mener organisasjonen.

– Vår siste analyse viser at beskyttelse av menneskerettighetene er sentralt i kampen mot korrupsjon. Land med godt beskyttede borgerrettigheter scorer vanligvis høyere på CPI, mens land der borgernes rettigheter stadig vekk blir brutt, scorer lavere, skriver Transparency International i rapporten.

I tillegg har koronapandemien blitt brukt i mange land som en unnskyldning for å svekke kontroll og maktfordelingsprinsipp. Organisasjonen nevner blant annet spionasjeverktøyet Pegasus som en ny bekymring, ettersom stater har brukt det til å spionere på aktivister, journalister og politikere, skriver nyhetsbyrået AP.

USA faller

Heller ikke landene på toppen slipper helt unna organisasjonens kritikk:

– Mange land som scorer høyt og har relativt rene offentlige sektorer, tillater fortsatt korrupsjon over landegrensene - som får konsekvenser for deres egne korrupsjonsnivåer.

USA og Canada er blant landene som har hatt mest negativ utvikling de siste årene. USAs poengsum er uendret, men landet faller likevel til 27. plass, og er for første gang utenfor topp 25.

Blant annet skyldes dette systemet for finansiering av valgkamper, samt de stadige forsøkene fra amerikansk høyreside på å så tvil om valgresultater, blant annet presidentvalget i 2020.

Canada beskrives på sin side som et sentrum for ulovlig finansvirksomhet.

