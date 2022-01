To journalister drept i Mexico

Det opplyser den lokale statsadvokaten. Maldonado hadde nettopp vunnet et søksmål mot et TV-selskap eid av en mektig lokalpolitiker, og ble skutt mens hun satt i et kjøretøy.

Mexico er et av de farligste landene i verden å være journalist i. Organisasjoner som Reportere uten grenser sidestiller forholdene i Mexico med land som Afghanistan og Jemen, og minst sju journalister ble drept i landet i 2021.

Forrige mandag ble fotojournalisten Margarto Martinez funnet drept nær hjemmet sitt i Tijuana. Han spesialiserte seg på krimrapportering.

