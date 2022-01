Nato sender flere skip og fly til Øst-Europa

Det dreier seg blant annet om skip og fly fra Danmark, Spania og Nederland, skriver Nato i en pressemelding.

I tillegg setter Nederland soldater og skip i beredskap for å slutte seg til Nato-styrker, mens Frankrike har uttrykt at de er klare for å sende soldater til Romania, og USA vurderer å sende ekstra styrker til Øst-Europa. De ekstra Nato-styrkene utplasseres i Litauen, Østersjøen, Svartehavet, Romania og Bulgaria.

– Jeg ønsker velkommen at allierte bidrar med ekstra styrker i Nato. Nato vil fortsette å ta alle nødvendige grep for å beskytte og forsvare alle våre allierte, deriblant ved å styrke den østlige delen av alliansen. Vi vil alltid svare på alt som svekker vår sikkerhet, blant annet ved å styrke vårt kollektive forsvar, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

Situasjonen i Øst-Europa er for øyeblikket svært spent i forbindelse med at Russland bygger opp sine styrker rundt Ukraina.

