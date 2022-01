Assange får ankesak behandlet av høyesterett

Domstolen High Court avgjorde mandag at saken kan ankes videre til Storbritannias høyesterett - Supreme Court. Det melder den britiske kringkasteren BBC.

I en ankesak i forrige måned konkluderte High Court med at Assange kan utleveres til USA, der han risikerer en fengselsstraff på opptil 175 år.

Påtalemyndigheten i USA mener Assange medvirket til tyveri av et stort antall hemmelige amerikanske dokumenter for over ti år siden. Forsvarerne hans mener han handlet som journalist, i tråd med pressefriheten, og at han bidro til viktige avsløringer om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

De argumenterer også med at Assanges psykiske helse er dårlig og at selvmordsrisikoen er stor hvis han utleveres til USA.

Selv om han ikke skulle få saken behandlet av britisk høyesterett i denne omgang, vil han ha flere andre muligheter til å anke beslutningen om utlevering.

