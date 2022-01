Amerikansk UD: USA sier ja til direktesamtaler med Iran om landets atomprogram

– Å møtes direkte vil muliggjøre en mer effektiv kommunikasjon, som trengs raskt for å komme til en forståelse om at man gjensidig går tilbake og retter seg etter JCPOA, sier en ikke navngitt talsperson for utenriksdepartementet mandag.

JCPOA er forkortelsen for den internasjonale atomavtalen som ble inngått mellom Iran og seks stormakter i 2015, men som USA trakk seg fra i 2018.

Uttalelsen fra USA kommer etter at Iran mandag sa at de kan vurdere å holde direktesamtaler med USA.

Til nå har forhandlingene om en gjenoppliving av atomavtalen foregått mellom Iran og diplomater fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina. USA har deltatt indirekte, men ikke sittet i samme rom som de iranske diplomatene.

