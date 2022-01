Taliban håper Oslo-samtaler bidrar til fredsatmosfære

– Det islamske emiratet har tatt skritt for å imøtekomme kravene fra den vestlige verden, og ved hjelp av diplomati håper vi å styrke våre forbindelser med alle land, inkludert europeiske land og Vesten generelt, sier Mujahid til nyhetsbyrået AFP.

I intervjuet i Kabul sier han at Taliban ønsker «å forvandle krigsatmosfæren til en fredelig situasjon».

Ingen land har ennå anerkjent Taliban-styret, som var notorisk for grove brudd på menneskerettighetene da de siste hadde makten i Afghanistan.

De planlagte samtalene mellom Taliban og vestlige representanter om menneskerettigheter og nødhjelp finner sted i Oslo fra søndag.

Delegasjonen under ledelse av utenriksminister Amir Khan Muttaqi, som reiser fra Kabul lørdag, skal møte representanter for Norge og flere andre land, blant dem USA, EU, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia i Oslo.

Det er ventet at delegasjonen også skal møte afghanere fra sivilsamfunnet, inkludert kvinneledere og journalister.

– Disse møtene innebærer ikke en legitimering eller anerkjennelse av Taliban, understreker utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Men vi må snakke med de faktiske myndighetene i landet. Vi kan ikke tillate at den politiske situasjonen fører til en enda verre humanitær katastrofe, sier hun.

Bakgrunnen for samtalene er blant annet at den humanitære situasjonen i Afghanistan går fra vondt til verre etter Talibans overtakelse i august. 23 millioner afghanere trues nå av sult, og FN sier det trengs 5 milliarder dollar i internasjonal bistand for å håndtere krisen i landet.

