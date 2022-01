Tidligere Moskva-ambassadører tror ikke på storkrig

– Jeg ser ikke for meg en omfattende russisk krig eller okkupasjon av Ukraina. Kostnadene vil bli for store, både i form av sanksjoner og likposer, sier Leidulv Namtvedt til Vårt Land.

Han var norsk ambassadør i Moskva fra 2013 til 2018, men er nå pensjonist.

Namtvedt får støtte fra Øyvind Nordsletten, som var ambassadør i Ukraina fra 1992 til 1996, og i Moskva fra 2000 til 2008.

– Jeg tror ikke at det er sannsynlig med et bredt russisk angrep på Ukraina, sier han.

Ikke populært

Namtvedt var ambassadør i Russland da landet annekterte Krim-halvøya i Ukraina i 2014.

– Vanligvis får falne soldater store seremonier, men de russiske soldatene som døde på Krim ble gravlagt i det stille. Falne soldater er ikke populært i Russland nå, sier han.

Russland frykter at Ukraina skal bli med i Nato, noe annekteringen av Krim-halvøya også var et resultat av, tror Namtvedt.

– Nato tar ikke opp nye medlemmer som er i konflikt. Det er med å forklare det Russland gjorde i 2014, sier han.

Viktig prinsipp

Nordsletten har heller ingen tro på at Ukraina vil bli med i Nato med det første.

– Ingenting tyder på at Ukraina vil kunne bli medlem av alliansen i et overskuelig perspektiv. Men her handler det om et viktig prinsipp: Statene sin rett til selv å definere hvordan de vil trygge sitt territorium og sin suverenitet, sier han.

Nordsletten understreker samtidig viktigheten av også å forstå hvordan Russland tenker.

– Ikke for at vi skal akseptere det andre synet, men for å hindre demonisering og for å gjøre oss bedre i stand til å se utveier og finne løsninger.

