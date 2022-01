Abortmotstandere marsjerer i USA

Blant årets deltakere råder en langt større optimisme enn tidligere, og mange tror amerikansk høyesterett i løpet av de kommende månedene vil omgjøre den såkalte Roe vs. Wade-kjennelsen som siden 1973 har sikret kvinner rett til abort i USA.

Tidligere president Donald Trump utnevnte tre konservative høyesterettsdommere, og seks av domstolens ni medlemmer er nå konservative.

Det konservative flertallet har signalisert at de vil innskrenke landets liberale abortpraksis som gir kvinner rett til abort fram til 23. eller 24. uke i svangerskapet.

Høyesterett skal nå i første omgang ta stilling til om en omstridt abortlov vedtatt i delstaten Mississippi, er grunnlovsstridig. Loven forbyr abort etter uke 15 i svangerskapet, også når kvinnen er blitt utsatt for voldtekt eller incest.

Texas har også vedtatt en omstridt lov som gir private anledning til å saksøke abortleger og andre som hjelper kvinner å ta abort. Høyesterett unnlot å blokkere denne loven, som USAs justisdepartement har saksøkt delstaten for.

Dersom høyesterett omgjør Roe vs. Wade har 26 delstater signalisert at de kommet til å innskrenke kvinners rett til abort, og abortmotstanderne opplever nå at de har vind i seilene.

March for Life går i år som tidligere år på årsdagen for høyesterettskjennelsen fra 1973, men på grunn av koronapandemien ventes det færre deltakere enn tidligere år.

