Huitfeldt på virtuell tur med Sikkerhetsrådet

Før møtet onsdag fikk alle medlemmene på seg digitale briller og hodetelefoner for et digitalt feltbesøk. Formålet var å se hvordan sivilbefolkningen i Colombia har det, og hvordan hverdagen deres er preget etter mange år med konflikt.

Det er første gang Sikkerhetsrådet foretar et slikt virtuelt besøk – og det var Norge, som for tiden innehar presidentskapet, som ledet an.

– Ga konkret innblikk

– Med virtuell virkelighet kan man sitte i New York, Oslo eller hvor som helst i verden og se hva FN jobber med. I denne filmen får man også et konkret innblikk i fredsprosessen i Colombia og hvordan den ser ut for menneskene som bor der, sier FN-ambassadør Mona Juul til NTB.

Sikkerhetsrådet fikk blant annet møte Luz Marina Giraldo, en politisk aktivist og aktiv i fredsprosessen i Colombia. Hun er også enke etter en soldat i geriljagruppen FARC, som ble drept i 2019.

– Vil gi sivile en stemme

Det er første gang en kvinnelig tidligere geriljasoldat fra FARC brifet sikkerhetsrådet.

– Gjennom Norges presidentskap i Sikkerhetsrådet har det vært viktig for oss å gi en stemme til sivilt samfunn. Det vi ser her er et eksempel på en kvinne som har gått fra å være tidligere geriljasoldat, til en politisk aktivist som nå tar aktivt del i fredsprosessen. Man har gått fra kamp og vold til bruk av sivile og politiske virkemidler. Det er nettopp dette fredsprosesser handler om, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Ba om støtte til fredsprosessen

Giraldo la vekt på hvordan hun og ektemannen hadde sluttet seg til fredsprosessen med håp om en bedre framtid. Hun ba også det internasjonale samfunnet om å fortsette å støtte fredsprosessen i Colombia.

– Vi håper at dette kan bidra til at Sikkerhetsrådet får en bredere forståelse av situasjonen på bakken også i Sikkerhetsrådets fremtidige arbeid, sier Juul.

