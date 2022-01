Flere tusen hamstere må avlives etter funn av koronasmitte

I Hong Kong har myndighetene beordret at tusenvis av hamstere skal avlives etter at spor av Covid-19 ble funnet på elleve dyr i en dyrebutikk. Det skriver avisa The Guardian.

Ordren inkluderer at kjæledyr som ble kjøpt noen dager før jul skal overleveres til myndighetene, med en advarsel om ikke å «kysse dem, eller forlate dem på gata». Hong Kong og fastlands-Kina vil forsøke å opprettholde sin null Covid-strategi, og forsøker å kontrollere alle utbrudd internt samtidig som de opprettholder streng grensekontroll.

Høy risiko

Tirsdag kunngjorde myndighetene imidlertid at de har oppdage spor av koronavirus på elleve av 178 hamstere, kaniner og chinchillaer som ble testet i dyrebutikken Little Boss og et tilhørende lager i Causeway Bay.

Undersøkelsene ble gjort som et ledd i arbeidet med byens første usporbare Delta-variantdiagnose på mer enn tre måneder, hos en 23 år gammel dyrebutikkansatt. To ytterligere ansatte ble bekreftet smittet, blant dem en ansatt som gjør rent bur og håndterer hamsterne.

Som svar beordret de umiddelbar stans av hamstersalg og import av alle gnagere. Anslagsvis 2000 hamstere, inkludert eventuelle hamstere kjøpt etter 22. desember, må overleveres for avlivning, og eierne må melde seg for testing.

Hong Kongs helsesekretær, Sophia Chan, innrømmet at det ikke var bevis for at husdyr kan overføre sykdommen til mennesker, og at myndighetene handler utfra et forsiktighetshensyn.

– Vi har vurdert at risikoen for smitte fra disse dyra er relativt høy og tok derfor beslutningen basert på folkehelsebehov, sa direktøren for landbruk, fiskeri og bevaring, Dr Leung Siu-fai.

– Vi oppfordrer alle kjæledyreiere til å følge strenge hygienerutiner når de håndterer kjæledyr og - bur. Ikke kyss dem, eller forlat dem på gata.

