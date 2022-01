Brutale hunderan skaper bekymring i USA

Det var ikke lommeboka ranerne var ute etter da de rettet et våpen mot 27 år gamle Marieke Bayens på gata i Oakland i California. Det var den lille hunden hun luftet – en fransk bulldog.

I byer som New York, Los Angeles, Miami og Chicago har tyverier av slike hunder økt i omfang. De er små og vennlig innstilt, og dermed lette å ta med seg. Fransk bulldog er dessuten blitt enormt populære, og ranerne kan håve inn mange tusen dollar for et eksemplar på det svarte markedet.

Det hjelper på etterspørselen at en rekke superkjendiser har skaffet seg hunder av denne rasen og mer enn gjerne poserer med dem i armene.

[ Ørn spiste opp hund utenfor hus i Kvæfjord ]

Lady Gaga utlovet dusør

Det mest kjente offeret for «dognapping» så langt er Lady Gaga. Væpnede menn gikk så langt som å åpne ild mot hundepasseren for å få fatt i hennes to bulldoger Koji og Gustav under en luftetur i Hollywood. Hundepasseren ble såret, men overlevde. Lady Gaga utlovet en dusør på 500.000 dollar, godt over 4 millioner kroner, for å få hundene tilbake, noe hun også gjorde. Fem personer ble pågrepet i saken.

Den mindre kjente Marieke Bayens opplevde altså et lignende hunderan da hun luftet hunden Merlyn, som tilhører en venn, i Oakland. Det skjedde i fullt dagslys, mens hunden var i ferd med å utføre et «nødvendig ærend».

– Før jeg viste ordet av det, sto det en foran med en pistol rettet mot ansiktet mitt og sa «gi meg hunden», forteller Bayens.

Den andre gjerningspersonen hadde allerede løftet opp Merlyn og dro båndet ut av Bayens hånd. De to løp av gårde til en bil og kjørte mot kjøreretningen nedover gata, forteller hun.

[ Beslagla valp av ulovlig hunderase ]

Ble slått ned

Det er bare ett av flere kaldblodige fransk bulldog-ran som er rapportert rundt om i landet.

Sarah Vorhaus, en kvinne i 30-årene, ble brutalt slått ned da hennes fem måneder gamle franske bulldog, kalt Chloe, ble kidnappet. Bilder av det forslåtte ansiktet hennes ble spredd i sosiale medier.

Hvorfor akkurat rasen fransk bulldog er utsatt, skyldes to ting: Prisen for en slik hund er mellom 3.500 og 5.000 dollar og de er relativt vanskelige å få tak i, opplyser Brandi Hunter Munden, som er visepresident i den amerikanske kennelklubben.

– Denne rasen får ikke store kull, og det kan ta tid å få kjøpt en, sier hun.

– At de er blitt stadig mer populære, har ført til at de blir stadig mer utsatt for tyverier. Men bruken av vold er ny og foruroligende, sier hun.

Saken fortsetter under videoen

– Unngå SoMe

Eksperter har gått ut med en rekke råd til hundeeiere for å beskytte seg og hunden mot dognapping. Hundene bør være chippet og alltid holdes i bånd utendørs. Halsbåndet bør ha en GPS-sender. ID-papirer bør ligge på et trygt sted, og eierne bør være på vakt når noen banker på.

Men det er et av rådene som er vanskelig for mange å holde seg til: Å unngå å legge ut bilder og videoer av hunden i sosiale medier, der tyvene kan lokalisere dem.

En rekke kjendiser – alt fra idrettsstjerner til musikere og påvirkere har glatt ignorert rådet. Blant dem er kjente navn som Reese Witherspoon, Hugh Jackman, Chrissy Teigen, Leonardo DiCaprio, Madonna, Snoop Dogg, Michael Phelps and Hilary Duff.

Derfor er det kanskje ikke uventet at Hollywood har blitt et sentrum for fransk bulldog-tyverier.

Sent i desember mistet en av byens innbyggere nesten livet i et slikt hunderan. Robert Marinelli luftet åtte år gamle Luca da han ble angrepet. To personer banket ham opp, og skjorta hans ble hengende fast i ranernes bil da de stakk av. Han ble dratt etter bilen og alvorlig skadd.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen