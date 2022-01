105 nasjoner får billigere koronamedisin

Avtalen som gjør dette mulig, ble kunngjort torsdag av den FN-støttede internasjonale organisasjonen Medicines Patent Pool (MPP).

MPP har inngått avtaler med 27 legemiddelprodusenter om produksjon av generiske varianter av medisinen molnupiravir til bruk i fattige land.

– Dette er et viktig skritt mot å sikre global tilgang til en behandlingsmetode mot covid-19 som det er stort behov for, og vi er trygge på at medisinen raskt vil bli tilgjengelig i disse landene, sier MPPs leder Charles Gore.

Merck inngikk avtalen med MPP i oktober, og siden har organisasjonen forhandlet med legemiddelprodusentene.

