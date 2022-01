WMO: De siste sju årene er de varmeste som er målt

FN-organisasjonen legger til at temperaturene i 2021 holdt seg høye til tross for den kjølende effekten av værfenomenet La Niña.

– To La Niñas rett etter hverandre betyr at oppvarmingen i 2021 var relativt sett mindre betydelig enn i tidligere år. Likevel var 2021 varmere enn tidligere år som ble påvirket av La Niña, sier sjef for Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i en uttalelse.

La Niña inntreffer vanligvis med to til sju års mellomrom.

2021 var også det sjuende året på rad der globale temperaturer ble målt til mer enn 1 grad celsius over førindustrielt nivå, ifølge WMO.

Den globale gjennomsnittstemperaturen i 2021 nærmer seg allerede den nedre grensen for temperaturøkning stipulert i Parisavtalen, advarer WMO.

