Onsdag er statsministeren på besøk i Berlin. Der skal han møte Tysklands statsminister Olaf Scholz, som i likhet med Støre er sosialdemokrat, i tillegg til at han skal ha samtaler med både energieksperter og sikkerhetspolitiske eksperter.

I et intervju med NTB i forkant av besøket trekker Støre fram betydningen av norsk gass.

– Jeg tror norsk gass seiler opp som strategisk viktig, sier Støre.

Han tror kunnskapen om norsk energi nå er i endring i Europa.

– EU-kommisjonen peker på gass som en viktig energikilde i overgangen til det fornybare.

Energikrise

I forrige uke gikk Fatih Birol, sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), langt i å gi Russland skylden for energikrisen som nå preger Europa og Norge.

Birol uttalte på en digital pressekonferanse at Russland kunne ha sendt opp til en tredel mer gass gjennom eksisterende rørledninger. Det tilsvarer om lag 10 prosent av Europas daglige forbruk – om lag samme mengden som bransjen mener trengs for å unngå massiv gassmangel i tilfelle uvanlig kaldt vær.

Etter en samtale med Birol fulgte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg opp ved å beskylde Russland for «kynisk manipulasjon av energimarkedene».

Støre trekker en linje tilbake til den kalde krigen. Den gang la USA sterkt press på tyskerne for at de ikke skulle ta imot gass fra Sovjetunionen, sier han.

Men det viktige for Norge er at gass er en ressurs som Europa trenger, mener statsministeren.

– Det vil komme gass til Europa både gjennom rørledninger og som LNG. Men jeg tror det kommer til å få økt betydning at Norge er en forutsigbar, demokratisk partner.

Nord Stream 2

En viktig brikke i diskusjonen er Nord Stream 2-rørledningen, som vil gjøre det mulig for Russland å omgå Ukraina som transittland og frakte gass direkte til Tyskland via Østersjøen. Nord Stream 2 er ferdigstilt, men fortsatt ikke i drift.

Ukrainas frykt er at åpning av Nord Stream 2 vil gjøre det lettere for Russland å øke presset på dem, ettersom Russland da vil kunne skru igjen gasskranene til Ukraina uten å måtte strupe gasseksporten til resten av Europa samtidig.

Den bekymringen deles av USA, som har lagt sterkt press på Tyskland for å forhindre at Nord Stream 2 kommer i drift. Støre uttaler seg derimot forsiktig om saken.

– Jeg mener det er Tysklands ansvar å vurdere sin forsyning av energi og gass, sier han.

Klimautfordring

Støre mener samtidig at energikrisen denne vinteren er en illustrasjon på hvor stor og komplisert oppgave det er å skulle kutte utslippene av klimagasser i EU med 55 prosent innen 2030.

Støre tror ikke kjernekraft er svaret og sier han har respekt for Tysklands beslutning om at kjernekraften skal fases ut.

– Men det at kjernekraft nå fases ut, gir en energiutfordring, for den kraften må erstattes i et Europa som skal elektrifiseres. Det setter enda mer trykk på det som kommer til å bli de tre store utfordringene: vind på land, vind til havs og sol, sier han.

Europa vil i større og større grad måtte basere seg på variable energikilder, og blir dermed sårbare, påpeker Støre.

– Det er dager uten sol, og det er dager uten vind. Da må du ha en stabil kraftressurs, og det er i mange tilfeller gass.

Blått hydrogen

Støre trekker også fram blått hydrogen som en stor mulighet for Norge.

Blått hydrogen er hydrogen som er framstilt fra naturgass, men der man fanger og lagrer det meste av CO2-en som frigjøres i produksjon.

– Vi går i retning av at gass med fangst og lagring av CO2 blir en attraktiv energikilde i skiftet til hydrogen. Der kan Norge føre an, sier statsministeren.

