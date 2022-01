Litauen ber Nato styrke sitt nærvær i øst

Anusauskas viser til det spente forholdet mellom Russland og Ukraina, og han gir også uttrykk for bekymring over at russiske styrker nå deltar i en militærøvelse i Hviterussland. Dette virker ikke bare destabiliserende, men det utgjør også en direkte trussel mot Litauen, skriver han på Facebook.

Den spente situasjonen krever at Nato styrker sitt nærvær i øst og at USA sender flere styrker til Europa, mener Anusauskas.

Nato besluttet i 2016 å styrke sitt militære nærvær i Latvia, Litauen, Estland og Polen, og Norge har siden 2017 bidratt i en bataljonsstridsgruppe i Litauen.

Siden 2019 har Norge bidratt med en mekanisert kompanistridsgruppe på drøyt 120 soldater, vekselvis fra Telemark bataljon og Panserbataljonen.

[ Blinken anklager Russland for å undergrave demokratiet i Ukraina ]