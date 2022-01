Kan komme seg unna fengselsstraff

Netanyahu, som var Israels statsminister for inntil seks måneder siden, kjemper nå sitt livs kamp for å holde seg unna en fengselsstraff. Han sitter tiltalt i tre forskjellige korrupsjonsrettssaker som kan sørge for å sette 72-åringen bak murene i mange år. Netanyahu har nektet for å ha gjort noe galt.

Men for få dager siden ble det avslørt at hans jurister i hemmelighet forhandler med statsadvokaten om en avtale der Netanyahu innrømmer skyld, men slipper unna fengselsstraff. Netanyahu vil trolig også måtte avslutte sin politiske karriere. Avtalen kan bli undertegnet allerede denne uken.

Alvorlige anklager

Fra Netanyahus side blir dette en ny strategi. Hittil har Netanyahu, som i dag leder opposisjonen, sagt at han vil bevise sin uskyld i retten. Samtidig har han anklaget det han kaller «venstreorienterte eliter» i rettsvesenet for å ha produsert en falsk tiltale for å knuse ham politisk.

Det er alvorlige forbrytelser Netanyahu er anklaget for. Han skal ha forsøkt å overtale eieren av Israels største avis, Yedioth Aharonot, til å gi ham positiv pressedekning i bytte mot regulative fordeler i markedet. Han skal også blant annet ha mottatt goder verdt over 1,7 millioner kroner fra den israelsk-amerikanske filmprodusenten Arnon Milchan, mannen bak suksessfilmen «Pretty Woman».

Liten tid

Ifølge israelske medier er det to elementer som skal ha fått Netanyahu til å endre kurs. Det ene er at vitner i en av rettssakene har begynt å fortelle sine versjoner, og bildet skal ikke ha sett bra ut for Netanyahu. Det andre er at den sittende statsadvokaten vil gå av mot slutten av måneden, og Netanyahu frykte angivelig at hans rivaler i regjeringen vil utnevne en ny statsadvokat som vil være mindre villig til å komme ham i møte.

Dermed har Netanyahu bare noen dager på seg til å ta en av sitt livs viktigste beslutninger: Skal han ta sjansen på å komme seg gjennom rettssakene uten fengselsdom, eller skal han inngå en avtale med statsadvokat Avichai Mandelblit, mannen Netanyahu i sin tid selv utnevnte, men som til slutt tok ut tiltale mot Iandets statsminister?

Ifølge lekkasjene rundt avtalen vil Netanyahu heller ikke kunne stille som statsministerkandidat de neste sju årene. I et halvt års tid vil han også måtte gjøre en form for samfunnstjeneste. Det snakkes også om en betinget fengselsstraff.

Men den foreslåtte avtalen er ikke populær. Ifølge Kanal 12 skal over halvparten av israelerne være mot en avtale med den høyst kontroversielle Netanyahu. Utenfor hjemmet til statsadvokaten var det i helgen protester. Demonstrantene anklaget ham for å ville «inngå en avtale med djevelen».

Forsoning

Men hvorfor skal Mandelblit og påtalemyndigheten være villige til å inngå en slik avtale?

– Målet med en avtale er å berge eller lette presset mot det israelske rettsvesenet. Og det kan bare skje hvis Netanyahu selv innrømmer skyld, sier historiker og professor Menachem Klein til Dagsavisen.

Ifølge tidligere høyesterettsdommer Aharon Barak, som skal stå sentralt i forhandlingene, skal formålet være å skape en slags bred forsoning i Israel. Barak anklager Netanyahu for å ha vært villig til å svekke og undergrave rettsvesenet for å redde seg unna en fengselsstraff.

– Netanyahu ble farlig for hele rettsvesenet, sa Barak til Israels Kanal 11 søndag, og beskrev den giftige atmosfæren som vokste fram under den forrige statsministeren.

Barak antok at hvis Netanyahu hadde blitt funnet skyldig og dømt, ville han bare ha fortsatt å hevde sin uskyld, noe deler av høyresiden ville ha støttet ham i. Med en avtale der Netanyahu innrømmer at tiltalene var basert på faktiske forbrytelser, vil den generelle tiltroen til rettsvesenet igjen kunne vokse, håper Barak.

Ny regjering

Men det som i stedet trolig vil skje nå, er at Israels regjering vil falle, skal en tro landets politikere. Finansminister Avigdor Lieberman, Netanyahus tidligere allierte, men i dag en bitter fiende, beskriver en eventuell avtale med den tidligere statsministeren som «the big bang» i israelsk politikk.

Israel under statsminister Naftali Bennett ledes i dag av en koalisjon som strekker seg fra ytterste høyre til ytterste venstre, og inkluder selv et islamistisk parti. Det eneste som brakte dem sammen var deres ønske om å gjøre slutt på Netanyahus 12 år ved makten.

Men forsvinner Netanyahu som leder for Likud-partiet, er det ventet at høyrefløyen i regjeringen vil trekke seg for heller å danne koalisjon med Likud-partiet under ny ledelse. Rent ideologisk, for eksempel i spørsmålet om okkupasjonen og en fred med palestinerne, står høyrefløyen i regjeringen side om side med erkekonservative Netanyahu. De ville bare ikke ha ham som leder ettersom han var ansett som korrupt.

– Hvis vi får en ren høyreregjering vil det i praksis si at de vil fortsette Netanyahus politikk, sier historikeren Menachem Klein, som selv har deltatt i fredsforhandlinger med palestinerne.

– En slik regjering vil være dårlige nyheter for palestinerne. Da vil Israel bare fortsette det som i praksis er en stille annektering av Vestbredden, sier han.

