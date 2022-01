Kan gå mot mistillit: Dette kan skje med Boris Johnson nå

Britisk presse rant onsdag ettermiddag nærmest over i spekulasjoner: Vil det bli en mistillitsavstemning mot Boris Johnson blant konservative politikere innen svært kort tid? Rapporter om at stadig flere konservative representanter i Underhuset nå går inn for det, øker spekulasjonene.

Onsdag vekket det stor oppsikt da den konservative politikeren og tidligere brexit-ministeren David Davis sa rett ut i Underhuset at Boris Johnson bør gå. Samme dag meldte dessuten den konservative representanten Christian Wakeford overgang fra de konservative til Labour i protest.

Det er den såkalte «partygate» som gjør at Boris Johnson nå kjemper for sitt politiske liv. Om minst 54 konservative representanter går inn for det, kan det bli en mistillitsavstemning, og det kan skje så tidlig som denne uka.

Presset

Dette er bakgrunnen: Flere sentrale konservative politikere mener Boris Johnson må gå av etter avsløringene om at det blant annet ble holdt en hagefest ved statsministerboligen under nedstengningen 20. mai 2020 – en av flere sosiale sammenkomster som er blitt holdt i teamet rundt statsministeren mens landet har vært i lockdown, og som nå granskes.

Boris Johnson innrømmet i parlamentet onsdag i forrige uke at han hadde vært kortvarig til stede, men oppfattet det som et «jobbarrangement». Han sa unnskyld overfor det britiske folk, men mange er ikke fornøyd.

Denne uka kom påstander fra Boris Johnsons tidligere sjefrådgiver, Dominic Cummings. Han skriver i sin blogg at statsministeren på forhånd var klar over planene om den mye omtalte hagefesten i Downing street 20. mai 2020, og hevder han advarte Johnson mot å godkjenne en slik fest. Cummings har imidlertid sin egen vendetta mot statsministeren etter at han sluttet, og har gjentatte ganger sterkt kritisert hvordan regjeringen drives.

Johnson nekter for at han visste at reglene ble brutt, men dersom det viser seg at han visste på forhånd at det var planlagt en fest, gjør det saken verre for ham, siden han i parlamentet i forrige uke sa at han trodde det var et «jobbarrangement».

Det vil komme en rapport fra byråkraten Sue Gray, som gransker hendelsene. Mange konservative politikere vil vente på denne, men ikke alle: Noen mener det allerede har kommet fram nok til at Johnson bør gå.

[ Johnsons partifelle om velgerne: – De er rasende ]

Mistillit?

Så hva er mulighetene rundt Boris Johnson nå?

Det er to måter en konservativ statsminister kan gå av på: Statsministeren kan velge å trekke seg selv som statsminister og leder av partiet, eller det kan bli holdt en mistillitsavstemning.

Om Johnson trekker seg, blir det avholdt en lederkamp.

Det kan også holdes en mistillitsavstemning mot Johnson blant de konservative representantene i Underhuset i parlamentet. For at det skal skje, må minst 15 prosent av partiets gruppe, som ut fra antallet nå betyr minst 54 representanter, sende brev om mistillit til Sir Graham Brady, leder av partiets såkalte 1922-komité, som representerer «backbencherne» i partiet.

Hvor mange som har sendt inn slike brev er hemmelig, og det er hvor stort dette tallet nå er, det spekuleres på. Dersom tallet overstiger 54 blir det en hemmelig avstemning. Det kan skje raskt. Det er ikke så lenge siden forrige mistillitsavstemning mot en konservativ statsminister: Det ble holdt en mot Theresa May 12. desember 2018. Det var allerede dagen etter at hun ble informert om at 15-prosentterskelen var nådd, skriver Institute for Government i en guide om prosessen.

Dersom statsministeren får støtte av minst halvparten, som vil være minst 181 av de 360 konservative representantene som nå er der, blir Johnson sittende. Da det var avstemning om May, overlevde hun avstemningen. Om statsministeren overlever avstemningen, kan det ikke holdes en ny avstemning de neste 12 månedene.

Dersom Johnson derimot taper den, vil det utløse en lederkamp der han ikke kan stille.

[ Alt om «partygate»: Dette har skjedd rundt Boris Johnson ]

Mange aktuelle

En lederkamp i partiet foregår i to faser. Konservative representanter som vil stille, melder seg, og deretter stemmer partiets representanter i Underhuset i ulike runder der navn blir eliminert. I de første to rundene vil de som ikke når en viss terskel med antall stemmer, gå ut. Senere holdes nye runder, der kandidaten som kommer sist i hver runde elimineres, helt til det bare er to kandidater igjen.

I andre fase er det partiets medlemmer som stemmer over hvem av de to kandidatene som skal bli leder.

Blant mulige aktuelle kandidater som nevnes i britisk presse er finansminister Rishi Sunak, utenriksminister Liz Truss, helseminister Sajid Javid, innenriksminister Priti Patel, tidligere utenriksminister Jeremy Hunt, næringsminister Kwasi Kwarteng og utdanningsminister Nadhim Zahawi.

Hvor raskt?

Spørsmålet nå er ikke bare om antallet brev overstiger 54, men når det eventuelt skjer. Kanskje det skjer etter at Gray-rapporten er kommet ut – tid for publiseringen er ikke klart, men den kan komme innen neste uke. Men stadig flere rapporter går ut på at tallet 54 kan nås snart. Tirsdag og onsdag kom rapporter om at en gruppe av de nyvalgte representantene etter 2019-valget var klare for å sende inn brev.

En kilde til BBC sier at minst 54 brev vil bli sendt til Graham Brady i løpet av onsdag, torsdag eller mandag. Andre sier onsdag til kanalen at de ikke er like sikre på det, og at terskelen ikke vil nås før tidligst etter at Gray-rapporten kommer.

[ Sier unnskyld - men er det nok? ]

Hva spiller inn?

Selv om mange partifeller er aldri så frustrert over Johnsons lederskap, må de vurdere om de tror andre er bedre egnet enn Johnson, og om partiet vil tjene eller tape på at Johnson forsvinner. Johnson vant spektakulært i valget i 2019 på sitt «få brexit gjort»-mantra. Han sørget for at Labour ble skylt bort i den såkalte røde muren – valgkretser i Midt- og Nord-England som Labour hadde hatt jerngrep på i tiår etter tiår. Vil en ny leder kunne holde på det?

Samtidig er ikke målingene så gode lenger for De konservative. Toryene har ledet konstant på målingene etter valget i 2019, men i desember 2021 snudde det, og Labour ligger nå over, ifølge en historisk samleoversikt hos Politico. Det var i desember festskandalene begynte å rulles opp.

Nettopp hva som rører seg på grasrota blant velgere nå kan bli svært viktig. Samtidig som hagefesten i Downing Street pågikk, var det mennesker som måtte dø uten sine nærmeste rundt seg på grunn av restriksjoner.

Mange politikere melder nå om rasende velgere på grasrota. Om konservative velgere på grasrota reagerer kraftig, og det ikke tas affære mot Johnson, kan det tenkes disse velgerne ikke stemmer på det konservative partiet neste gang. Det vil igjen gå utover representantene selv, som kan miste sine plasser. Det gjelder ikke minst i mange av valgkretsene som De konservative vant ved forrige valg, men som egentlig tradisjonelt er Labour-kretser. De ligger i Midt- og Nord-England som en del av den såkalte «røde muren», et område som inntil 2019 alltid var Labour-rødt. Nettopp Boris Johnson har fått det meste av æren for seirene i dette området, men mange representanter fra disse kretsene sitter utrygt. I Storbritannia opererer man med enkeltmannskretser, som betyr at hver valgkrets kun har én representant – fra partiet som blir størst i kretsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen