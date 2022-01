Johnson forsøker å stanse opprør i egne rekker

Etter avsløringene av koronaregelstridige fester ser framtiden høyst usikker ut for den britiske statsministeren.

Misnøyen er raskt i ferd med å bre seg også i Johnsons eget konservative parti. Et økende antall konservative representanter i Underhuset ønsker en mistillitsavstemning, ifølge flere medier.

– Det føles som det nå er i ferd med å rakne, sier en ikke navngitt tidligere minister til BBC.

Onsdagens spørretime i Underhuset ble preget av dramatikk, og den konservative tidligere brexit-ministeren David Davis ba Johnson om å trekke seg.

– For Guds skyld, gå av, sa han.

Kort tid før dette erklærte den konservative representanten Christian Wakeford at han går over til opposisjonspartiet Labour.

Må skrive brev

Det konservative partiet har bestemte regler og prosedyrer for hvordan partilederen kan utfordres. En mistillitsavstemning kan først holdes når den støttes av 15 prosent av partiets representanter i Underhuset.

Med den nåværende sammensetningen av Parlamentet vil det si 54 representanter. De må be om en mistillitsavstemning i brev som sendes til lederen for partiets såkalte 1922-komité.

Hvor mange som så langt har bedt om en avstemning, er ikke offentlig kjent. Men flere ikke navngitte partikilder sier den magiske grensen snart kan bli passert.

Christian Wakeford var én av en håndfull konservative representanter som så langt har tatt offentlig til orde for en mistillitsavstemning. Men det reelle antallet «opprørere» kan være langt høyere.

Mange av dem skal være unge Tory-politikere som ble innvalgt i Underhuset for første gang i 2019.

– Alltid mye dramatikk

Situasjonen har utløst spekulasjoner om hvem som eventuelt kan overta etter Johnson hvis han blir tvunget til å gi seg.

Utenriksminister Liz Truss, finansminister Rishi Sunak og innenriksminister Priti Patel er blant flere mulige kandidater som nevnes av avisa The Times.

Statsviter Nicholas Aylott ved Södertörns högskola i Sverige har mest tro på Truss eller Sunak.

– Akkurat nå er det vanskelig å se noen andre i dette bildet. Men man kan jo aldri være sikkert. Det er alltid mye dramatikk når De konservative velger partileder, sa Aylott nylig til nyhetsbyrået TT.

Meningsmålinger tyder på at Sunak er den mest populære av disse to.

Omstridt hagefest

Britiske medier skal ha meldt om minst elleve fester som angivelig fant sted enten i statsministerboligen eller i andre regjeringslokaler mellom mai 2020 og april 2021. I deler av denne perioden var det svært strenge koronarestriksjoner i Storbritannia.

Johnsons tidligere topprådgiver Dominic Cummings hevder han advarte statsministeren om at en mye omtalt hagefest i mai 2020 ville være lovstridig. Dette avvises av Johnson, som hevder at han trodde festen var et jobbarrangement.

– Forstår han hvor tåpelig dette høres ut, spurte Labour-leder Keir Starmer under onsdagens spørretime i Parlamentet.

Statsministeren forsøkte å unngå festspørsmålene ved å vise til en intern gransking som er igangsatt. Den skal avdekke i hvilken grad lover og regler ble brutt.

Rett etter spørretimen varslet Johnson store endringer i håndteringen av koronapandemien. Planen er nå å avvikle de fleste restriksjonene i England neste uke.

