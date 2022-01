England avvikler de fleste koronarestriksjonene

De såkalte Plan B-tiltakene i Storbritannia avvikles i neste uke. Det innebærer at folk ikke lenger må bruke munnbind, jobbe hjemmefra eller ha vaksinebevis for å komme inn på offentlige steder, som for eksempel nattklubber.

– Selv om det er noen områder der antall tilfeller fortsatt kommer til å stige, inkludert i småskolen, tror våre vitenskapsfolk at omikron-bølgen mest sannsynlig har passert toppen, sa Johnson onsdag.

Når denne varianten nå blir endemisk, altså vanlig i befolkningen, må vi erstatte lover med råd og veiledning, argumenterte han.

Han understreket samtidig at det fortsatt er stort press på helsevesenet i hele landet, og oppfordret folk til å ta oppfriskningsdose med vaksinen.

– Vi vet at rundt 90 prosent av dem som får intensivbehandling, ikke har fått oppfriskningsdose, sa den britiske statsministeren.

Johnson sa også at det «snart kommer en tid» der man kan avvikle retningslinjene for selvisolasjon og karantene. De nåværende karantenereglene gjelder fram til 24. mars.

Statsministeren ønsker å få til en avstemming i underhuset om å avvikle dem tidligere, hvis situasjonen tillater det.

Labour-leder Keir Starmer sier de vil støtte lettelser i koronatiltakene «hvis vitenskapen sier at det er trygt».

Også myndighetene i Skottland og Wales har varslet at de vil lette på koronatiltakene.

Koronapandemien har krevd over 152.000 menneskeliv i Storbritannia, ifølge myndighetenes tall fra tirsdag.

