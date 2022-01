Ukraina-dialogen holdes varm – spenningen øker før nye samtaler

Generalsekretær Jens Stoltenberg varslet at nye samtaler i Nato-Russland-rådet kan finne sted i løpet av kort tid. Håpet er å finne en politisk løsning på krisen og avverge det Vesten og Ukraina frykter: Et russisk angrep.

Russland avviser at de vil invadere Ukraina, men krever en rekke sikkerhetsgarantier fra Nato.

– Vi vil lytte til Russlands bekymringer, sa Stoltenberg etter et møte med den tyske statsminister Olaf Scholz tirsdag. Samtidig gjorde han det klart at alliansen vil holde fast ved sine prinsipper.

– Vi sender et klart budskap til Russland om at dersom de igjen vil bruke makt mot Ukraina, vil det ha en høy pris for Russland – økonomiske, finansielle og politiske sanksjoner. Nato-allierte støtter Ukraina, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Berlin.

Nato-Russland-rådet møttes i forrige uke, for første gang siden sommeren 2019, uten at det bidro å dempe krigsfrykten.

Russisk øvelse nord for grensen

Russland har utplassert om lag 100.000 soldater langs grensen mot Ukraina. Tirsdag kunngjorde dessuten hviterussiske myndigheter at russiske soldater er på plass i landet for å delta i en øvelse som skal vare helt til 20. februar. Hviterussland grenser mot Ukraina i nord.

Som en del av øvelsen vil rakettsystemet S-400 bli utplassert i Hviterussland, opplyser Russland. En video som det hviterussiske forsvarsdepartementet har offentliggjort, viser stridsvogner og andre militærkjøretøy som blir lastet av tog.

Samme dag ble det kjent at Storbritannia vil sende panservernraketter med kort rekkevidde til Ukraina

I tillegg vil en liten gruppe britiske soldater bli sendt til Ukraina for å gi opplæring til de ukrainske styrkene, opplyste forsvarsminister Ben Wallace til det britiske Parlamentet. Britiske styrker har vært til stede i Ukraina siden 2015 for å trene opp ukrainske soldater, men Wallace sier Storbritannia nå vil yte ekstra hjelp i lys av Russlands «stadig mer truende oppførsel».

Tysk besøk i Russland

Samtidig fortsetter dialogen mellom Russland og Nato-land. Tirsdag var den tyske utenriksministeren på besøk i Moskva og møtte sin russiske kollega Sergej Lavrov. Annalena Baerbock understreket at forholdet til Russland er viktig.

– Det fins ikke noe alternativ til å ha et godt forhold til Tyskland, repliserte Lavrov.

Baerbock reiste rett til Russland fra Ukraina, der hun mandag lovet president Volodymyr Zelenskyj å gjøre alt for å garantere for Ukrainas sikkerhet.

I Moskva understreket den tyske utenriksministeren at det er nødvendig med diplomati og samtaler for å løse krisen. Hun vil blåse liv det som kalles Normandie-formatet – et forhandlingsforum der representanter for Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike deltar.

– Det ville være et skritt mot et sikrere Europa, sa hun på en felles pressekonferanse med Lavrov.

Hun sa også at Tyskland er klar for «diskusjoner om gjensidig enighet og tiltak som kan gjøre alle i Europa trygge».

– Avventer svar

Lavrov påpekte imidlertid at Russland venter på svar på sine krav om sikkerhetssituasjonen.

– Vi avventer svar på disse forslagene – slik vi ble lovet – for å fortsette forhandlingene. La oss håpe disse samtalene vil holde fram, sa han.

I tillegg til å nekte Ukraina Nato-medlemskap vil Russland også blant annet ha garantier for at USA ikke etablerer nye militærbaser i gamle sovjetland.

Lavrov sa også at Russland ikke kan akseptere krav knyttet til militære operasjoner på deres eget territorium, og la til at Russland ikke truer noen.

USAs utenriksminister til Ukraina

Samtidig med Nato-sjefens besøk i Berlin og det tysk-russiske utenriksministermøtet i Moskva, ble det kjent at USAs utenriksminister Antony Blinken er på vei til Ukraina. Onsdag skal han møte president Zelenskyj og utenriksminister Dmytro Kuleba. Han vil vise støtte til landet mens frykten for en russisk invasjon er stor, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet.

Blinken ringte dessuten til Lavrov tirsdag.

– Han understreket viktigheten av fortsatt diplomati for å trappe ned spenningen knyttet til den svært foruroligende russiske militære opptrappingen i og nær Ukraina, sa en talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet.

Blinken skal også ha gjentatt at USA støtter Ukrainas rett til selvstyre og territoriell integritet, og framhevet at Nato-allierte og Ukraina må få delta i diskusjoner om europeisk sikkerhet.

Lavrov skal ha svart at Russland trenger konkrete svar på sine krav, ifølge en talsperson for det russiske utenriksdepartementet.

Blinken skal også besøke Berlin, der han skal ha samtaler med britiske, franske og tyske representanter om situasjonen.

