Programleder langer ut mot «antivaxxere»

«Dere fordømte antivaxxere!».

Utbruddet til programleder Leonardo Schwebel har fått stor oppmerksomhet langt utenfor landets grenser. Det var under en sending av det meksikanske nyhetsprogrammet Telediario Guadalajara at Schwebel ga uttrykk for frustrasjon over at ikke flere av hans landsmenn har tatt vaksinen.

I et utdrag, gjengitt av CNN, omtaler han såkalte antivaxxere nokså friskt: «En flokk idioter. Stopp med dette bullshittet, og slutt å sette på bremsen for hele verden. Bruk i det minste en maske!»

CNNs Hala Gorani opplyser at Schwebel, i en rolig tone, sier til CNN at det er viktig å ta debatten. Til sin egen TV-kanal sier han at «noen ganger må du skrike».

Schwebels tirade kommer i kjølvannet av at omikron sprer seg som ild i tørt gress i Mexico. Utover hastigheten spredningen av omikron har hatt, er nå alt fokus rettet mot det meksikanske helsevesenets evne til å holde stand mot virusvarianten, skriver El País.

Det er fremdeles millioner av uvaksinerte meksikanere. I for eksempel Mexico City, er 81 prosent av pasientene ikke fullvaksinerte.

Per i dag er Mexico på 16. plass i verden når det gjelder antall bekreftede tilfeller av koronaviruset. I overkant av 300 000 mennesker har mistet livet på grunn av sykdommen. Det er femte mest i verden, etter USA, Brasil, India og Russland, ifølge John Hopkins-universitetets oversikt.

