Johnsons partifelle om velgerne: – De er rasende

Granskningsrapporten rundt det såkalte «partygate» kan komme allerede denne uka, eller i løpet av de neste ukene. Rapporten vil være svært viktig for om mange nok konservative representanter vender seg mot Johnson og ber om en mistillitsvotering mot sin egen leder.

I mellomtiden kommer stadig flere drypp og påstander rundt påståtte fester og sammenkomster i teamet rundt statsministeren, noe som i seg selv kan svekke Johnson.

Visste det var en fest?

Sist ut er påstander fra Boris Johnsons tidligere sjefrådgiver, Dominic Cummings. Han skriver i sin blogg at statsministeren på forhånd var klar over planene om den mye omtalte hagefesten i Downing street 20. mai 2020, og hevder han på forhånd advarte Johnson mot å godkjenne en slik fest.

Dersom det viser seg at Boris Johnson visste på forhånd at det var planlagt en fest, gjør det saken verre for ham, siden han i parlamentet i forrige uke sa at han trodde det var et «jobbarrangement». Johnson var selv til stede – i rundt 25 minutter, ifølge eget utsagn.

Boris Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings sier Johnson visste at det var planlagt en fest 20. mai 2020. (DANIEL LEAL/AFP)

Cummings har sin egen vendetta mot statsministeren etter at han sluttet, og har gjentatte ganger sterkt kritisert hvordan regjeringen drives, og dette må tas med i betraktning. Men påstandene fra Cummings er bekreftet av en separat kilde overfor Sky News. Også overfor BBC bekrefter to tidligere Downings Street-ansatte at de husker at Cummings fortalte at han hadde advart Johnson mot å holde en slik fest. Boris Johnson sa tirsdag ettermiddag at han ikke ble fortalt at det som skjedde var imot reglene.

Visestatsminister Dominic Raab sier derimot til BBC at det Cummings sier ikke stemmer.

Det er festen 20. mai 2020 som har fått mest oppmerksomhet, etter at det lekket ut en e-post-invitasjon fra Boris Johnsons medarbeider, som inviterte ansatte til fest i hagen i Downing Street, med beskjeden «bring your own booze», ta med egen alkohol. Dette var midt under lockdown i England da folk bare kunne møte én person utenom sin egen husstand utendørs på offentlige steder som parker. I begravelser var det kun tillatt med ti personer.

Også andre sammenkomster og fester som har vært holdt under restriksjoner i pandemien i 2020 og 2021 har vært framme i søkelyset – både med og uten Johnson til stede. En del av disse hevdes å være «jobbmøter», men dette er det mange som ikke oppfatter det som.

To fester skal ha blitt holdt kvelden før bisettelsen av prins Philip i april 2021. Under bisettelsen satt dronning Elizabeth alene på benkeraden på grunn av restriksjoner. Disse kontrastene har gjort at saken har vekket sterk oppsikt, og førte til at Downing Street for få dager siden sendte en beklagelse til dronningen.

– Jeg tror det er vanskelig å komme opp med noen verre kombinasjon av bilder enn denne historien gjør, sier Lord Gavin Barwell, som var stabssjef under Theresa May da hun var statsminister, til BBC-podkasten Newscast.

– De er rasende

Nettopp hvordan skandalene oppfattes hos velgerne på grasrota vil spille en stor rolle for hva Boris Johnsons skjebne blir. Dersom mange nok konservative representanter (minst 54) i Underhuset går inn for mistillit mot partiets leder og landets statsminister, blir det avstemning i partiet.

Det er for tidlig å si om Boris Johnson fortsatt er statsminister fram mot neste valg, mener den konservative representanten Steve Baker.

Steve Baker, konservativt medlem i Underhuset, sier velgerne er rasende over skandalene rundt Downing Street akkurat nå. (Matt Dunham/AP)

– Akkurat nå, når man hører hva velgere sier, som husker veldig godt hvilke ofre de selv gjorde, tror jeg kanskje folk er for sinte til å tilgi, men det gjenstår å se, sier Baker til Sky News.

Mange parlamentsrepresentanter har vært hjemme i valgkretsene sine i helgen og møtt velgere der.

På spørsmål om hvor mye sinne det er i hans egen valgkrets akkurat nå, svarer Baker:

– De er fullstendig rasende.

Kan miste plassene

Det siste er viktig for parlamentsrepresentantene: Om deres egne velgere på grasrota reagerer kraftig, og det ikke tas affære mot Johnson, kan det tenkes disse velgerne ikke stemmer på det konservative partiet neste gang. Det vil igjen gå utover representantene selv, som kan miste sine plasser. I Storbritannia opererer man med enkeltmannskretser, som betyr at hver valgkrets kun har én representant – fra partiet som blir størst i kretsen.

Det er derfor ikke bare avgjørende hva representantene selv mener om partilederen, men hva slags konsekvenser skandalene kan ha for partiet og dem personlig på sikt.

Det gjelder ikke minst i mange av valgkretsene som De konservative vant ved forrige valg, men som egentlig tradisjonelt er Labour-kretser. De ligger i Midt- og Nord-England som en del av den såkalte «røde muren», et område som inntil 2019 alltid var Labour-rødt. Nettopp Boris Johnson har fått det meste av æren for seirene i dette området, men mange representanter fra disse kretsene sitter utrygt.

– Mange av representantene i den røde muren som er nylig valgt, har syltynne, syltynne flertall, og slike ting som dette kan være nok til å koste dem plassen, sier Tony Diver fra The Telegraph til Newscast.

To konservative representanter som ble valgt inn i 2019, sier til The Guardian at de kjenner om lag et dusin (12) partifeller som ble valgt inn ved samme valg som har sendt inn brev til lederen av den såkalte 1922-komiteen i partiet. En mistillitsavstemning blir holdt i partiet dersom antall brev overstiger 54, som er 15 prosent av det konservative partiets gruppe i Underhuset.

Viktig rapport

De fleste konservative Underhusmedlemmer venter trolig likevel på rapporten fra byråkraten Sue Gray, som gransker hendelsene. Rapporten kan ventes tidligst denne uka, men kan også ta lenger tid. Her vil det være viktig hvor tydelig det er at regler er brutt, og hvor stor rolle Johnson selv får.

Blant de mange sammenkomstene ved Downing Street som har vært framme i søkelyset, er også en 15. mai 2020, der det har kommet fram et bilde av Boris Johnson, kona Carrie og et par andre som sitter med vin ved et bord på terrassen, mens andre står i hagen i bakgrunnen.

Dominic Cummings, eks-rådgiveren som har gått hardt ut mot Johnson, er selv en av dem som er avbildet på bordet med Johnson. Men i motsetning til hendelsen 20. mai mener Cummings dette var et møte tidlig på kvelden, og at det ble hentet litt vin etter hvert. Han sier det er blitt holdt mange møter i hagen i Downing Street under pandemien, og mener dette ikke kan kritiseres.

– Det er ikke noe fornuftig argument for å si at det at ansatte i Downing Street hadde møter i hagen i løpet av den sommeren enten var ulovlig eller uetisk. Det ville vært ekstremt dumt å forby ansatte å være i hagen og la dem bare jobbe inne, skriver Cummings, og viser til smittevernhensyn.

Det er gråsonene her som er noe av det Sue Gray skal vurdere, og som kan ha stor betydning for Boris Johnson.

