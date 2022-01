Gullfisker har lært seg å kjøre bil

– Det er overraskende enkelt for en fisk å lære seg å kjøre. De er forvirret i begynnelsen, for de vet ikke hva som skjer. Men de forstår raskt at det er en sammenheng mellom deres egne bevegelser og bevegelsene til maskinen de befinner seg i, sier forsker Shachar Givon ved Ben-Gurion-universitetet i Israel. Det skriver nyhetsformidleren Reuters.

Hun er en del av et forskningslag som har spesialutviklet det såkalte FOV-kjøretøyet (Fish Operated Vehicle), en slags robot-bil som har en lidar-scanner og fjernmålingsteknologi som bruker pulserende laserlys for å samle inn data om kjøretøyets bakkeplassering og fiskens oppholdssted inne i en montert vanntank.

I tillegg har den en pc, et kamera, elektriske motorer og omni-dekk som gir fisken mulighet til å kontrollere kjøretøyet.

Viktige funn

Seks gullfisker, som fikk ti kjøretimer hver, deltok i prosjektet. Hver gang de nådde et mål forskerne hadde satt for dem, ble de belønnet med mat.

Noen gullfisker er bedre sjåfører enn andre.

– Noen av dem var veldig flinke fisker, som utmerket seg. Andre var middelmådige, og selv om de viste at de kunne kontrollere kjøretøyet, var de ikke like dyktige på å kjøre det, sier biologiprofessor og nevrolog Ronen Segev.

Kunnskapen om at fisker har kognitive evner som gjør dem i stand til å navigere utenom sitt naturlige element, kan bidra til økt vitenskapelig kunnskap om dyrs navigasjonsferdigheter.

– Mennesker tenker på oss selv som veldig spesielle, og ser på fisk som primitive skapninger. Men det er ikke riktig, sier Segev.

– Det finnes også andre dyr som er veldig viktige og veldig smarte.

