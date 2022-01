FN: Flere år før folks reiselyst blir som før

72 prosent av omsetningen innen turistnæringene forsvant i 2020, sammenlignet med året før pandemien rammet, viser tall fra FN-organisasjonen UNWTO.

I fjor økte omsetningen med 4 prosent takket være et gryende håp om at det verste var over, men den svært smittsomme omikronvarianten av viruset har dempet optimismen.

Det går sakte i riktig retning, og det varierer sterkt fra region til region som følge av tiltak som begrenser reiser, samt ulik vaksinasjonsgrad og tillit i befolkningen, konstaterer UNWTO.

Mens antallet besøkende steg med 19 prosent i Europa og med 17 prosent i USA i fjor, sammenlignet med året før, falt det med 65 prosent i Asia og Stillehavsregionen og med 24 prosent i Midtøsten.

I år spår UNWTO at antallet som reiser på ferie til andre land, vil øke med mellom 30 og 78 prosent sammenlignet med i fjor. Men det fortsatt vil være et stykke igjen til samme nivå som før pandemien.

Det nivået vil tidligst nås i 2024, tror organisasjonen.

[ Skal du reise i Europa? Snart kreves tre doser for å få gyldig vaksinepass ]