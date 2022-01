Tonga isolert fra resten av verden etter vulkanutbruddet

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa, hadde et voldsomt utbrudd lørdag, som fortsatte søndag. Lørdagens utbrudd førte til tsunamivarsler i flere land, men det er ikke meldt om omkomne noen steder. På Tonga slo tsunamien inn og skapte en bølge på 1,2 meter. Flere hus ble oversvømt.

Ifølge innbyggere ligner Tonga nå på et månelandskap etter å ha blitt dekket av et lag med vulkansk aske, skrev BBC søndag. Røde Kors opplyser til kringkasteren at så mange som 80.000 mennesker er rammet.

Som en konsekvens av vulkanutbruddet er det oppstått strømbrudd og kommunikasjonslinjer er kuttet. Det kan ta opp til to uker å gjenopprette internettforbindelsene i landet. Nabolandene jobber fortsatt med å få oversikt over skadene.

Går via satellittelefon

New Zealands statsminister Jacinda Ardern uttalte søndag at de antar det er snakk om store ødeleggelser. Kommunikasjonen for øyeblikket går via satellittelefon.

– Vi vet at det er et stort behov for vann, sier hun.

Til gjengjeld sier New Zealands forsvarsminister Peeni Hanare at Tonga har klart å få tilbake strømmen i mesteparten av hovedstaden Nuku'alofa, der det har vært store ødeleggelser.

Både Australia og New Zealand har sendt fly til øyriket for å vurdere skadene, og har dessuten gjort Hercules-fly klare til å få inn forsyninger, enten ved å lande på øya eller slippe dem fra lufta. Oppklaringsflygningene skal bidra med å få oversikt over hvor det er behov for hjelp og sørge for kontakt med Tongas regjering om skadeomfanget.

For tonganere i utlandet har situasjonen de siste dagene vært dramatiske. Mange får ikke kontakt med slektningene sine på grunn av bruddet på nettforbindelsen, og vet ikke hvordan det går med dem. De frykter at husene skal være oversvømmet, og at hjem skal være begravd i aske. Dessuten skaper det problemer for familier som er avhengig av penger fra slektninger i utlandet.

Nærmeste skip er 4.200 kilometer unna

Nettleverandøren Southern Cross Cable Network sier det er sannsynlig at nettverkskabelen til øya er brutt, og at det nærmeste skipet som kan reparere det er i Port Moresby i Papua Ny-Guinea, nærmere 4.200 kilometer unna. Det er ikke første gang Tonga har blitt isolert. I 2019 kuttet et anker nettverkskabelen ved et uhell.

Det siste utbruddet ble registrert like etter klokka 23 norsk tid søndag kveld, ifølge Darwin Volcanic Ash Advisory Centre. Varslingstjenesten Pacific Tsunami Warning Centre melder om store bølger i området.

– Dette kan komme fra et nytt utbrudd i Tonga-vulkanen. Det er ikke registrert noen jordskjelv av betydelig størrelse som kan ha forårsaket disse bølgene, heter det derfra.

Det store vulkanutbruddet lørdag kunne merkes på seismografer over hele verden.

