Israelsk studie viser lav effekt av fjerde vaksinedose

Selv om en fjerde vaksinedose gir litt mer antistoffer i kroppen, «gir den bare delvis beskyttelse» mot omikronvarianten, sier Gili Regev-Yochay som leder infeksjonsavdelingen ved Sheba-sykehuset i Tel Aviv.

150 mennesker som for to uker siden fikk en fjerde dose med vaksine fra Pfizer-Biontech, samt 120 som for en uke siden fikk en dose med Moderna-vaksine etter å ha fått tre doser med Pfizer-Biontech-vaksine tidligere, inngår i studien.

Effekten i de to gruppene er stort sett lik, og flere av forsøkspersonene er smittet av omikronvarianten til tross for at de har fått fire doser, sier Regev-Yochay, som understreker at resultatene er foreløpige.

Israel tilbyr en fjerde vaksinedose til alle over 60 år, samt ansatte i helsesektoren.

