Huitfeldt er redd for at Israel-Palestina-konflikten skal bli glemt

Advarselen kommer i forkant av at hun skal lede et en åpen debatt om konflikten i FN s sikkerhetsråd onsdag.

– Situasjonen er veldig anspent. Den kan eksplodere igjen, sa Huitfeldt (Ap) da hun møtte norske pressefolk i New York mandag.

Hun mener Norge, som leder giverlandsgruppa for palestinerne (ALHC), har et spesielt ansvar for å sikre at oppmerksomheten om konflikten holdes oppe, selv om det er flere andre konflikter og kriser som krever verdenssamfunnets oppmerksomhet.

Ved selv å lede debatten om konflikten tar hun saken opp på ministernivå.

– Det legges merke til, mener hun.

Holder fast på palestinsk stat

Den israelske statsministeren Naftali Bennett har gjort det klart at det ikke er aktuelt med samtaler med den palestinske siden, og han har også fastholdt sin motstand mot at palestinerne skal få sin egen stat.

Men Huitfeldt påpeker at det er ulike vurderinger av saken i den israelske regjeringen, som er en svært bredt sammensatt koalisjon.

– Det er ingen vei til fred uten en tostatsløsning, mener den norske utenriksministeren.

Vil åpne Gazastripen

Selv om situasjonen er fastlåst, vil Huitfeldt likevel ikke være med på at det er urealistisk å få gjort noe.

– Det er ikke noen forhandlinger nå, men vi har tro på at vi kan gjøre noe for å forbedre den palestinske økonomien, sier hun. Hun håper på en åpning av Gazastripen som kan hjelpe det palestinske næringslivet.

I debatten på onsdag vil hun også påpeke at israelske bosetninger på okkupert palestinsk område ødelegger for en tostatsløsning.

