Elefanter dør på søppelfylling på Sri Lanka

De siste årene har rundt 20 elefanter mistet livet etter å ha spist plastavfall på søppelfyllingen i landsbyen Pallakkadu i Ampara-distriktet på Sri Lanka. Pallakkadu ligger omtrent 210 kilometer øst for hovedstaden Colombo.

I begynnelsen av januar ble ytterligere to elefanter funnet døde på fyllingen.

Undersøkelser av de døde dyrene viste at de hadde svelget store mengder ikke-nedbrytbar plast som er å finne på søppelfyllingen, sier veterinær Nihal Pushpakumara.

– Matpapir, plast, andre ufordøyelige ting og vann var det eneste vi kunne finne under obduksjonen av elefantene. Det elefanter vanligvis spiser og fordøyer, var ikke å se, sier Pushpakumara til nyhetsbyrået AP.

Truet art

Elefanter er dypt respektert på Sri Lanka, men de er også en truet dyreart. Bestanden har sunket fra rundt 14.000 dyr på 1800-tallet til å være på rundt 6.000 i 2011, i første elefanttellingen i landet.

De blir stadig mer sårbare på grunn av at deres naturlige habitat blir innskrenket. Mange av elefantene våger å nærme seg menneskelige bosetninger på jakt etter mat, noe som fører til at de blir drept av krypskyttere eller bønder som er sinte for at dyrene skader avlingene deres.

De sultne elefantene søker seg derfor etter avfallet på søppelfyllingen. Der ender de med å spise plast og andre skarpe gjenstander som skader fordøyelsessystemene deres, sier veterinær Pushpakumara.

– Når elefantene har fått i seg såpass med ufordøyelige ting, slutter de å spise og blir for svake til å holde de tunge kroppene sine oppreist. Når det skjer, blir de ute av stand til å få i seg mat eller vann, noe som fremskynder døden, sier han.

Tiltak ble ikke gjennomført

I 2017 kunngjorde regjeringen på Sri Lanka at de vil sørge for resirkulering av avfallet på søppelfyllinger i nærheten av leveområdene til ville dyr – nettopp for å hindre at elefanter får i seg plastavfall. De lovet også at det ville bli satt opp elektriske gjerder rundt fyllingene for at dyrene skulle holde seg unna. Ingen av tiltakene har blitt fullt ut satt i verk.

Rundt om i landet er det 54 slike søppelfyllinger i nærheten av habitater til ville dyr. Ifølge regjeringen er det rundt 300 elefanter som streifer rundt disse søppelfyllingene.

Avfallshåndteringsplassen i landsbyen Pallakkadu ble opprettet i 2008 med bistand fra EU. Avfall samlet inn fra ni nærliggende landsbyer blir dumpet der, men blir ikke resirkulert.

Redde landsbyboere

I 2014 ble det elektriske gjerdet rundt søppelfyllingen truffet av lynet, og myndighetene har siden ikke reparert det. Elefantene har derfor fri tilgang til å rote gjennom avfallet på fyllingen.

Ifølge landsbyboerne i Pallakkadu har elefantene slått seg ned i nærheten av fyllingen, noe som har vekket frykt blant menneskene som bor i nærheten. Flere bruker fyrverkeri for å jage dyrene bort når de vandrer inn i landsbyen, og noen har satt opp elektriske gjerder rundt hjemmene sine.

Men ifølge Keerthi Ranashinge fra Pallakkadus lokale myndigheter vet ofte ikke landsbyboerne hvordan de skal sette opp gjerdene på en trygg måte, og de ender med å sette både sine egne og elefantenes liv i fare.

Sperrer av fyllingen

– Selv om vi ser på dem som en trussel mot det lokale landbruket, er elefantene også en ressurs. De nasjonale myndighetene må finne en måte å beskytte både menneskeliv og elefantliv på, samtidig som vi får fortsette å drive landbruk her, sier han.

Og nå planlegger myndighetene å sperre av søppelfyllingen ved å grave en grøft rundt den, opplyser en representant for Sri Lankas dyrelivsdepartement til nyhetsbyrået DPA.

– Det er den eneste måten å hindre sultne dyr i å spise søppel på fyllingen, som måler rundt 800 kvadratkilometer, sier representanten.

