Sveriges forsvar øker nærværet på Gotland

– Ved å gjennomføre patruljer og være synlig på ulike steder, viser vi for en eventuell motstander at vi er aktive i vårt forsvar og tar ansvar for sikkerheten på Gotland, sier pressesekretær Therese Fagerstedt i Försvarsmakten til nyhetsbyrået TT søndag.

Flere enheter er flyttet til den svenske øya fra fastlandet. Sist torsdag begynte hæren å patruljere gatene i Visby, noe forsvaret omtalte som en beredskapsjustering.

I løpet av helgen kom flere soldater og militært utstyr til Gotland. Forsvaret er tilbakeholden med opplysninger om sine øvelser på øya, men viste søndag fram luftvernkanoner, melder Expressen. Forsvaret understreker at det ikke dreier seg om økt beredskap, men en omfordeling av ressurser i beredskap.





