Stor politiinnsats i Göteborg – minst én person til sykehus

Det er foreløpig uklart hva slags forbrytelse det dreier seg om, og skadeomfanget er ikke kjent.

– Åstedet er avsperret, og jakten på gjerningsmannen pågår, sier Johan Josarp, vakthavende befal i politiet søndag kveld.

Politiets innsats pågikk fremdeles i 21-tiden, og ingen er pågrepet. Ifølge Göteborgs-Posten er et stort område sperret av ved Vårväderstorget. Avisa erfarer at det ikke dreier seg om gjengkriminalitet, og at det ikke er brukt skytevåpen.

Politiet ble varslet om hendelsen like etter klokka 20. Flere patruljer er på stedet, og politiet søker med hunder.

