Filippinene mener Aung San Suu Kyi er uunnværlig for demokratiet i Myanmar

– Suu Kyi er uunnværlig i den demokratiske oppbyggingen som ikke vil utgjøre en trussel om anarki, oppløsning eller sivilkonflikt. Myanmars militære har ingenting å frykte, skrev Locsin på Twitter søndag.

Han sier han stiller seg helt og holdent bak uttalelsene til Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) som har fordømt den seneste dommen mot Suu Kyi.

Siden militærkuppet i Myanmar i februar 2021, har Suu Kyi sittet i varetekt og blitt dømt til fengsel for flere påståtte lovbrudd.

Locsin la til at han vil jobbe sammen med Norge, som leder FNs sikkerhetsråd i januar, for å finne løsninger for å få slutt på volden i Myanmar.

(©NTB)