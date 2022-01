– En tsunami har blitt bekreftet, og noen virkninger av den kan ventes, sier USAs nasjonale værtjenestes tsunamivarslingssenter lørdag, skriver CBS.

Varselet gjelder for hele USAs vestkyst, fra California nær grensen til Mexico og videre opp til Alaska. Et varsel er også sendt ut for øydelstaten Hawaii, som ligger mellom Tonga og USAs vestkyst.

En stort utbrudd i en undersjøisk vulkan nær øystaten Tonga i Stillehavet førte til en tsunami på 1,2 meter som oversvømte hus.

