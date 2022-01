Sterk tvil om Bidens valgreform lar seg gjennomføre

– Det helt ærlige svaret er at jeg ikke vet om vi kan få dette til. Men så lenge jeg er i Det hvite huset, så lenge jeg er aktiv, skal jeg fortsette å kjempe, sa Joe Biden torsdag.

Uttalelsene falt etter at han hadde snakket med sine partikolleger i Senatet for å prøve å redde endringene i valglovene, som Biden mener er nødvendige for å redde det amerikanske demokratiet fra republikanernes tukling med lokale valgordninger.

For å få det til, må han overtale partikollegene til å gjennomføre en vanskelig manøver som vil endre en regel som hindrer dem i få lovforslag gjennom i Senatet. Regelen er kjent som filibusteren, og gjør det nødvendig med et flertall på 60 av 100 for å få gjennom et forslag.

Demokratene har 50 representanter i Senatet.

[ Forsker om Kasakhstan: – Putin så en mulighet, og da utnyttet han den (+) ]

Nøkkelpolitiker gikk imot

Tidligere samme dag gikk den demokratiske senatoren Kyrsten Sinema ut og sa at hun ikke vil gå inn for å skrote filibusterregelen, som står i veien for endre valglovene i Senatet.

– Selv om jeg fortsetter å støtte lovforslagene, vil jeg ikke støtte separate handlinger som forverrer den underliggende sykdommen med splittelse som infiserer landet vårt, sa Sinema i en tale til Senatet, og henviste her til å endre filibusterregelen.

Også senator Joe Manchin har sagt at han ikke vil støtte å endre filibusterregelen. Med mindre de begge ombestemmer seg, er det lite trolig at endringene vil gå gjennom.

Saken fortsetter under videoen

Kan miste flertallet

Biden argumenterer for at de to foreslåtte valglovene på nasjonalt nivå vil stikke kjepper i hjulene for lokale lover som i praksis gjør det vanskeligere for svarte amerikanere, og andre overveiende demokratiske velgergrupper, å delta i landets valg.

Og tiden er kanskje i ferd med å renne ut for Biden – i november skal det holdes mellomvalg for Kongressen, og republikanerne ligger foreløpig an til å ta over flertallet.

Sinema og Manchin mener at filibusterregelen er en for etablert prosedyre til å brytes ene og alene av en side i politikken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen