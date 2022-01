Offentlig ansatte i Rwanda må ta vaksine eller si opp jobben

Det fins noen grenser for folks rettigheter, sa kommunalminister Jean Marie Gatabazi da beskjeden ble gitt.

– Vi har gitt dem tid til å tenke seg om. De som kategorisk nekter å vaksinere seg, kan be om avskjed, sa han og la til at staten må beskytte de vaksinertes rett til ikke å bli smittet.

Rwanda har innført noen av de strengeste koronatiltakene i Afrika, med et omfattende system for testing og sporing. Det er krav om vaksine for å benytte offentlig transport og besøke barer, restauranter, markeder og offentlige tilstelninger.

Et hundretall rwandere som ikke ville vaksineres av religiøse grunner, søkte tilflukt i Kongo fredag. Men de ble sendt tilbake samme dag.

6 millioner rwandere er dobbeltvaksinert av en befolkning på 13 millioner, noe som er et av de beste resultatene i Afrika, og i motsetning til andre afrikanske land har Rwanda begynt å fordele boostervaksiner.

Det er til sammen registrert 123.886 smittede i landet, og 1.395 mennesker har dødd som følge av viruset.

