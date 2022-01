Italiensk politi nekter å gå med munnbind – fordi det er rosa

Leder Stefano Paoloni for foreningen SAP oppfordrer politidirektøren til å ta grep mot det han kaller et forvirrende fargevalg for FFP2-munnbindene.

Rundt 20.000, eller en av fem, politifolk er medlem i SAP.

Paoloni foreslår at farger som hvit, blå eller svart passer bedre til de hovedsakelig blå politiuniformene.

I et tilleggsnotat som italienske medier har sitert, sa politiforeningen at de ikke har noen problemer med fargen rosa, men at det er visse regler for hvordan uniformene kan se ut.

Den italienske politikeren Teresa Bellanova skriver på Twitter at det ikke er noe uverdig ved å bruke munnbind med farger.

– Respekt for uniformen kommer ikke fra fargebruken, men fra oppførselen og arbeidsmåten til mennene og kvinnene som bruker dem, skrev hun.

Det er påbudt med munnbind på alle offentlige steder i Italia, også utendørs, for å hindre spredning av koronaviruset. På offentlig transport må man bruke FFP2-munnbind.

