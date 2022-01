Høyresiden i Italia støtter Berlusconi som ny president

En rekke høyreorienterte partier flagget fredag sin støtte til den tidligere statsministeren Silvio Berlusconi i hans forsøk på å bli Italias nye president.

Det skjer etter et møte i Berlusconis villa i Roma.

Partiene som er samlet i en sentrum-høyre-koalisjon, mener 85-åringens politiske erfaring gjør ham til et riktig valg.

– Koalisjonens ledere er enige om at Berlusconi er den riktige personen til å innta stillingen i en vanskelig situasjon. Han har autoriteten og erfaringen landet fortjener, og som italienerne forventer, sier partiene i en uttalelse.

Koalisjonen består blant annet av partiene Lega, Italias brødre, samt Berlusconis eget parti Forza Italia.

Selv om eksstatsministeren får støtte fra sine allierte på høyresiden, vurderer politiske kommentatorer i Italia at det blir vanskelig for ham å ta over presidentposten.

Han har slitt med dårlig helse og er fortsatt viklet inn i rettssaker om vitnepåvirkning.

Presidentembetet i Italia er mest seremonielt, men det har stor betydning hvis det skal fattes beslutninger om oppløsning av parlamentet eller utnevnelse av ny statsminister.

Berlusconi ønsker å overta posten etter 80-årige Sergio Mattarella, som trekker seg 3. februar etter sju år som president.

