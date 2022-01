Senatets ja sent onsdag kveld betyr at uvaksinerte snart ikke lenger får tilgang til restauranter og kulturtilbud, og at de blir stengt ute fra langdistansetog og flygninger.

Fram til nå har uvaksinerte kun måttet vise negativ koronatest.

Innstrammingen vil imidlertid kun være gyldig så lenge det er mer enn 10.000 koronapasienter innlagt på franske sykehus. Per i dag er det rundt 24.000 koronapasienter på sykehusene.

