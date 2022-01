Nederlag for Biden – nøkkelpolitiker går imot å skrote filibusteren

– Selv om jeg fortsetter å støtte lovforslagene, vil jeg ikke støtte separate handlinger som forverrer den underliggende sykdommen med splittelse som infiserer landet vårt, sa Arizona-senatoren fra Demokratene i en tale til Senatet.

Det gjør prosessen mye vanskeligere for Biden.

Målet med de foreslåtte endringene for valglovene er å gjøre det vanskeligere å manipulere valgresultater. Filibusterregelen har skapt kjepper i hjulene for disse planene.

Filibusterregelen krever at 60 av 100 senatorer må støtte et forslag. Demokratene har kun 50. Ingen Republikanere støtter valglovendringene. Partiet trengte støtten til Sinema for å endre filibusterregelen.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

[ Republikaneren McConnell advarer Biden og Demokratene mot filibuster-grep ]