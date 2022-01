De to var på patrulje ved basen sin i Jordan-dalen da feilidentifiseringen skjedde og de ble skutt natt til torsdag, opplyser den israelske hæren.

– Uendelig sorg denne morgenen med meldingen om at to offiserer i Egoz-enheten er drept, sier forsvarsminister Benny Gantz, som også han kunngjort at det allerede er startet en etterforskning av saken.

