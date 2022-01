Den syriske grafittikunstneren Aziz Asmar lager et veggmaleri der det står «Fangene er vårt åpne sår» i forbindelse med at familiemedlemmer og slektninger av de mange som har forsvunnet etter fengsling i Syria, møttes i byen Azaz i Aleppo-provinsen i forrige uke for å få oppmerksomhet om sin situasjon. (BAKR ALKASEM/AFP)