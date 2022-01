Nye koronatiltak trådt i kraft i Sverige

De nye innstrammingene ble kunngjort i starten av uka etter at Sverige har opplevd stigende smitte den siste tiden. De trådte i kraft fra onsdag.

Framover må all alkoholservering stenge klokken 23, og på restauranter videreføres regelen om at det maksimalt kan være åtte personer i et selskap. Det er servering ved bordene og krav om én meters avstand mellom selskaper.

Regjeringen ber også voksne om å begrense antall nærkontakter innendørs. Det settes også begrensninger på hvor mange som kan møtes til offentlige arrangementer.

Dessuten skal alle svensker som kan jobbe hjemmefra, gjøre det.

– Vi vet godt at det er inngripende tiltak. Derfor understreker vi at dette er tiltak som vil bli vurdert løpende, sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson da hun mandag kunngjorde tiltakene.

(©NTB)