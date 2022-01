Joe Biden skal snakke med demokrater i Senatet om valgreformer

Det ventes at Biden vil diskutere muligheten for å endre forsamlingens forretningsregler for å komme rundt den såkalte filibusterregelen, som Republikanerne har brukt for å hindre endringene. Det opplyser en demokratisk rådgiver som er kjent med planen for møtet, som omtales som privat.

Den såkalte filibusterregelen krever at 60 av 100 senatorer må støtte et forslag. Demokratene har kun 50. Ingen Republikanere støtter valglovendringene.

Målet med de nye forslagene for valglovene er å gjøre det vanskeligere å manipulere valgresultater.

I en tale Biden holdt i Atlanta tirsdag uttalte han at slike reformer er nødvendig for å berge USAs demokrati.

