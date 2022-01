Ortega tatt i ed for en fjerde presidentperiode i Nicaragua

Hans kone Rosario Murillo ble tatt i ed som gjenvalgt visepresident.

Utsendinger fra Venezuela, Cuba, Kina, Russland, Iran, Nord-Korea og Syria var blant gjestene under mandagens seremoni.

Tidligere på dagen kunngjorde EU nye sanksjoner mot personer som EU anser for å ha «undergravd demokrati» og for brudd på menneskerettigheter i Nicaragua, blant annet Ortegas datter og en sønn – begge er ansatt som rådgivere for presidenten.

Andre høytstående embetsfolk i landets politistyrke og valgapparat ble også ilagt sanksjoner av EU.

USA innførte samme dag sanksjoner mot seks personer, blant dem to generaler, forsvarsministeren, lederen for valgrådet og embetsfolk i landets teletilsyn, som angivelig styrte en trollfabrikk i sosiale medier for å hjelpe Ortega til seier.

Videre har USA innført reiserestriksjoner mot 116 personer knyttet. til regimet, opplyste utenriksminister Antony Blinken mandag.

I sin innsettelsestale gjorde 76 år gamle Ortega narr av de nye sanksjonene og kalte dem en «utmerkelse» for Brenda Rocha, som leder Nicaraguas valgråd.

Ortega ble gjenvalgt for fjerde gang 7. november. Valgseieren kom ikke som noen overraskelse etter at nesten 40 opposisjonspolitikere, blant dem sju som ville utfordre Ortega som presidentkandidat, var blitt fengslet. EU og USA er blant internasjonale aktører som fordømte valget.

