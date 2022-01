Macron ber om nye lover for å ansvarliggjøre spredere av falske nyheter

Uttalelsene kom i en tale i Paris tirsdag. Macron advarte mot trusselen feilaktig informasjon og falske nyheter på internett utgjør mot demokratiet. Saken er særlig aktuell i Frankrike foran presidentvalget i april.

Macron foreslår nye lover som lar plattformer på nett, influensere og andre som får oppmerksomhet på internett holdes ansvarlige på samme måte som journalister. Han sier også utenlandske medier som får operere i fransk territorium må følge samme regler som franske medier.

I tillegg advarer presidenten om at vestlige demokratier ikke gjør nok for å bekjempe propaganda som finansieres av autokratiske regimer, der man ikke følger de samme reglene for tilregnelighet og journalistisk etikk.

– Vi må også vite hvordan vi beskytter oss mot utenlandsk påvirkning, sier Macron.

Presidenten var selv offer for et massivt hackerangrep og dokumentlekkasje bare dager før valgseieren i 2017. I oktober bestilte han en rapport om de potensielle konsekvensene av falske nyheter, blant annet i forbindelse med angrepet på den amerikanske kongressbygningen 6. januar 2021.

Rapporten som ble sluppet tirsdag kom med anbefalinger om alt fra opplæring i kildekritikk for barn til bedre beskyttelse av valggjennomføring og valgkamper mot utenlandsk innflytelse. I tillegg foreslår rapporten sanksjoner mot de som forstyrrer den offentlige orden ved å spre falske nyheter. Sosiologen Gérald Bronner, som ledet arbeidet med rapporten, minner imidlertid om at slike grep må balanseres opp mot ytringsfriheten.

Franske myndigheter etablerte også et eget direktorat for å bekjempe utenlandsk desinformasjon og falske nyheter i fjor.

