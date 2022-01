57-åring fikk genmodifisert grisehjerte i USA

Det er den første vellykkede transplantasjonen av et grisehjerte til et menneske. Gjennombruddet kan en dag i framtida bidra til å dempe en kroniske mangel på donerte organer.

Pasienten er en 57 år gammel mann med livstruende hjertesykdom, og operasjonen gir håp til hundretusenvis av pasienter med sviktende organer.

Det 8 timer lange inngrepet fant sted i delstaten Maryland fredag, skriver The New York Times. Pasienten, David Bennett, hadde det bra mandag, sier kirurger ved University of Maryland Medical Center.

– Det skaper puls, det skaper trykk, det er hjertet hans, sier direktøren for sykehusets hjertetransplantasjonsprogram dr. Bartley Griffith, som utførte operasjonen.

Usikker framtid

– Det fungerer og det ser normalt ut. Vi er svært glade, men vi vet ikke hva morgendagen vil bringe. Dette har aldri blitt gjort før, sier han videre til avisen.

Selv om pasientens prognose langt fra er sikker, er operasjonen et stort gjennombrudd i transplantasjon av organer fra dyr til mennesker. Legene mente at pasienten ikke var mottakelig for å få et nytt menneskehjerte, noe som ofte er vurderingen når mottakeren har en svært svak underliggende helse.

57-åringen overvåkes nå nøye for å se hvordan det nye organet presterer.

– Det var enten å dø eller å gjøre denne transplantasjonen. Jeg ønsker å leve. Det var et skudd i blinde, men det var mitt siste valg, sa Bennett dagen før operasjonen.

Godkjent på nyttårsaften

Amerikanske helsemyndigheter ga nyttårsaften nødgodkjenning til operasjonen, som var ansett for å være siste utvei for pasienten. Donoren tilhører en grisestamme som har vært gjenstand for genredigering. Tre gener som ville ha ført til at mennesket avviste griseorganer, er skjøvet ut, det samme er et gen som ville ha ført til uønsket vekst av grisehjertevev. Samtidig ble seks menneskegener redigert inn.

Genredigeringen ble utført av det amerikanske biotekfirmaet Revivicor, som også leverte grisen som ble brukt i en banebrytende nyretransplantasjon på en hjernedød pasient i New York i oktober.

Tusenvis dør i kø

Det er akutt mangel på organer i USA. Rundt 110.000 amerikanere står i organkø, og over 6.000 pasienter på venteliste dør årlig før de får transplantasjon.

– Denne banebrytende operasjonen bringer oss ett skritt nærmere å løse krisen med organmangel, sier Griffith.

Eksperimentering med transplantasjon av organer fra en art til en annen, har pågått siden 1700-tallet. Det er gjort en rekke forsøk med transplantasjon av organer fra dyr til mennesker opp gjennom årene, uten særlig hell.

Men vellykkede transplantasjoner av hjerteklaff fra griser har blitt utført i årevis, og grisehud brukes på brannskadde.

