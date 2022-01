«West Side Story» blant de store vinnerne da stjernene boikottet Golden Globe-utdelingen

Utdelingen til Hollywood Foreign Press Association (HFPA) skjedde nemlig uten å bli sendt på TV, da NBC har trukket seg fra samarbeidet.

Ei heller var det rød løper, en vert, presse til stede eller noen form for direktesendt video. Vinnerne ble kunngjort i organisasjonens sosiale mediekanaler og nettsider.

Steven Spielbergs «West Side Story» vant stort: beste komedie- eller musikalfilm, beste kvinnelige hovedrolle for Rachel Zegler og beste kvinnelige birolle for Ariana DeBose.

Beste dramafilm ble westernfilmen «The Power of the Dog», der Benedict Cumberbatch spiller hovedrollen. Regissør Jane Campion ble også prisbelønnet, mens Kodi Smit-McPhee fikk pris for sin birolle.

Mangfoldsproblemer

HFPA har fått massiv kritikk for manglende mangfold og beskyldninger om korrupsjon, og bransjen boikotter utdelingen.

Det startet da Los Angeles Times omtalte at det ikke var et eneste svart medlem blant de 87 journalistene i organisasjonen.

Senere ble det rettet beskyldninger mot HFPA-medlemmer om sexistiske og rasistiske kommentarer og om at medlemmer hadde benyttet posisjonen til å be om tjenester fra skuespillere og filmselskaper.

Ingen seier for danske «Flukt»

Beste ikke-engelskspråklige film ble japanske «Drive My Car». Danske «Flukt» var nominert i kategorien for beste animasjonsfilm, men måtte gi tapt for Disney-filmen «Encanto». På forhånd hadde regissør Jonas Poher Rasmussen sagt at han gjerne kunne vært nominasjonen foruten.

– Det var en blandet følelse (å bli nominert, red.). Vanligvis ville man vært lykkelig, men i denne situasjonen er det noe annet, sa han til Jyllands-Posten før prisutdelingen.

Filmen, som har norske Maria Ekerhovd som medprodusent, kan komme til å kjempe om priser også under Oscar-utdelingen. Den er kortlistet i tre kategorier – og skal blant annet kappes med norske «Verdens verste menneske» om å bli blant de fem nominerte for beste internasjonale film.

Suksess for «Succesion»

I TV-kategorien vant «Succession» stort: Jeremy Strong og Sarah Snook ble belønnet for sine skuespillerprestasjoner, mens serien også vant som beste drama.

Jean Smart vant for sin rolle i «Hacks», som også ble kåret til beste komedie, mens Jason Sudeikis ble belønnet for sin rolle i fotballkomedien «Ted Lasso».

Også den sørkoreanske braksuksessen «Squid Game» ble prisbelønnet; O Yeong-su vant for beste birolle.

Utvalgte vinnere i Golden Globe-utdelingen

Dette er vinnerne av en rekke utvalgte kategorier i den 79. Golden Globe-utdelingen, som er boikottet av Hollywood. Den fant sted søndag, uten publikum og uten å bli sendt på TV.

Film

* Beste drama: «The Power of the Dog»

* Beste musikal eller komedie: «West Side Story»

* Beste mannlige skuespiller, drama: Will Smith, «King Richard»

* Beste kvinnelige skuespiller, drama: Nicole Kidman, «Being the Ricardos»

* Beste mannlige skuespiller, musikal eller komedie: Andrew Garfield, «tick, tick... BOOM!»

* Beste kvinnelige skuespiller, musikal eller komedie: Rachel Zegler, «West Side Story»

* Beste mannlige birolle: Kodi Smit-McPhee, «The Power of the Dog»

* Beste kvinnelige birolle: Ariana DeBose, «West Side Story»

* Beste regissør: Jane Campion, «The Power of the Dog»

* Beste manus: Kenneth Branagh, «Belfast»

* Beste animerte film: «Encanto»

* Beste ikke-engelskspråklige film: «Drive My Car»

TV

* Beste dramaserie: «Succession»

* Beste musikal- eller komiserie: «Hacks»

* Beste miniserie eller TV-film: «The Underground Railroad»

