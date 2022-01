Uvaksinerte italienere nektes adgang på restauranter

Kun uvaksinerte som nylig har vært koronasmittet og blitt friske igjen, er unntatt restriksjonene. Fram til 31. mars må alle som vil spise på restaurant, bo på hotell, bruke treningssentre eller ta regionale busser, tog, fly og ferjer, vise fram koronapass.

Munnbind er påbudt i teatre, kinoer, idrettsarenaer og i kollektivtrafikken.

Myndighetene har besluttet å gjenåpne skolene fra mandag, noe som møter sterk kritikk fra en rekke helsetopper.

Italia meldte søndag om over 155.000 nye smittetilfeller. Over 86 prosent av alle over tolv år er vaksinert. Landet har om lag 60 millioner innbyggere.

