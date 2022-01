Svenske helsemyndigheter vil droppe krav om koronatest på grensen

Den svenske regjeringen kunngjorde mandag at flere nye smitteverntiltak skal innføres fra onsdag, samtidig det er vurdert om flere eksisterende tiltak skal videreføres.

Folkhälsomyndigheten har også anbefalt at regjeringen fjerner kravet om at utenlandske borgere over tolv år må vise en negativ koronatest som ikke er mer enn 48 timer gammel.

Samtidig bør det gjeninnføres koronapass som krav for innreise for personer over 18 år, heter det i anbefalingen.

Den svenske regjeringen har ennå ikke tatt stilling til forslaget.

