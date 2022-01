Sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark er varetektsfengslet

Dette kom fram under et rettsmøte mandag, der et tidligere navneforbud i saken ble opphevet.

Findsen har ledet Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i seks år og er ifølge Danmarks Radio siktet for lekkasje av «høyt klassifiserte opplysninger». Han har sittet i varetekt siden 9. desember.

Tre andre nåværende og tidligere ansatte i FE og det danske overvåkingspolitiet (PET) ble også pågrepet og siktet i saken. Bare Findsen sitter i varetekt.

Ifølge Danmarks Radio dreier saken seg om lekkasje av hemmeligstemplede opplysninger til danske medier, men det er ikke kjent hvilke dokumenter eller medier det er snakk om.