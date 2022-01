Russisk forhandler: Situasjonen er ikke håpløs

USAs viseutenriksminister Wendy Sherman og hennes russiske motpart møttes i Genève mandag. Forventningene var lave foran samtalene, der den spente situasjonen rundt Ukraina sto helt sentralt.

Den russiske siden understreket at landet ikke har noen plan om å angripe Ukraina, sier Rjabkov. USA ble imidlertid advart mot å ikke undervurdere risikoen for konfrontasjon.

USAs viseutenriksminister Wendy Sherman uttalte på sin side at hun hadde snakket med de russiske representantene om gjensidige tiltak for å trappe ned spenningsnivået, særlig med tanke på utplassering av raketter og øvelsesvirksomhet. De amerikanske representantene advarte igjen om at en russisk invasjon av Ukraina vil ha sin pris.

– Vi la fram en rekke ideer der våre to land kan gjennomføre gjensidige tiltak som vil være i felles sikkerhetsmessig interesse og bedre den strategiske stabiliteten, sa Sherman da mandagens møte var over.

